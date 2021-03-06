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قلب الطاولة في شوط المدربين.. ضمك يضرب الأهلي (رايح جاي)

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في ختام الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

قلب الطاولة في شوط المدربين.. ضمك يضرب الأهلي (رايح جاي)

كرر ضمك انتصاره على الأهلي (رايح جاي) بعد أن قلب الطاولة، وكسب المواجهة 3/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة في ختام الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وبتلك النتيجة بقي الأهلي رابعًا (35 نقطة)، وضمك في مركزه الـ 15 برصيد 20 نقطة.

الشوط الأول انتهي أهلاويًّا بهدف دون مقابل، جاء عن طريق عبد الرحمن غريب (أفضل لاعب واعد لشهر فبراير) عند الدقيقة الـ13 بعد مجهود رائع، وتبادُل الثلاثي (غريب، السومة ومندش) الكرة، قبل أن يسكنها غريب شباك الحارس مصطفى زغبة.

وسبق هدف الأهلي تسديدة لإدريس فتوحي، تكفلت العارضة الضمكاوية بالتصدي لها.

واكتفى ضمك بمحاولة خجولة عند الدقيقة الـ25 عن طريق "زيلايا" من خلال تسديدة مرت بجانب القائم الأيمن لحارس مرمى الأهلي محمد العويس.

وفي الشوط الثاني (فورة ضمك) عادل النتيجة لضمك منصور حمزي من كرة مرتدة سريعة عند الدقيقة الـ55. لم يكتف ضمك بهدف التعادل بل عاد وقلب الطاولة من جديد أمام مستضيفه من ركلة جزاء، أحرزها هداف الفريق "زيلايا" عند الدقيقة الـ60.

وعاد "زيلايا" مرة أخرى ليضرب الشباك الأهلاوية بالهدف الثالث عند الدقيقة الـ76 ليضاعف جراح المستضيف، ويُحكم القبضة على النقاط الثلاث.

قلب الطاولة في شوط المدربين.. ضمك يضرب الأهلي (رايح جاي)

قلب الطاولة في شوط المدربين.. ضمك يضرب الأهلي (رايح جاي)

قلب الطاولة في شوط المدربين.. ضمك يضرب الأهلي (رايح جاي)

قلب الطاولة في شوط المدربين.. ضمك يضرب الأهلي (رايح جاي)

قلب الطاولة في شوط المدربين.. ضمك يضرب الأهلي (رايح جاي)

قلب الطاولة في شوط المدربين.. ضمك يضرب الأهلي (رايح جاي)

قلب الطاولة في شوط المدربين.. ضمك يضرب الأهلي (رايح جاي)

قلب الطاولة في شوط المدربين.. ضمك يضرب الأهلي (رايح جاي)

الأهلي ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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