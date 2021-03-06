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جرح ذبحي بالرقبة.. استمرار حبس عاطل بتهمة قتل نجل خالته في السلام

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جرح ذبحي بالرقبة.. استمرار حبس عاطل بتهمة قتل نجل خالته في السلام جرح ذبحي بالرقبة.. استمرار حبس عاطل بتهمة قتل نجل خالته في السلام

مصراوي Masrawy

09:50 م السبت 06 مارس 2021

كتب- طارق سمير:

جدد قاضي المعارضات، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامة بقتل صاحب سوبر ماركت، مصاب بجرح ذبحى بالرقبة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خالتة وتم ضبطه بمنطقة الساحل.

كان ورد إخطارًا من رئيس مباحث السلام اول، للعميد محمد دويدار، مفتش المباحث، مفادها العثور على جثة عامل سوبر ماركت، مذبوح داخل شقته، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب رأسه مفصولة عن الجسد.

وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة وعمليات تفريغ لكاميرات المراقبة لسرعة تحديد هوية الجناه وكشوف اسباب الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات

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مصراوي Masrawy

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