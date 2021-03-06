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ماتت من البرد.. العثور على جثة طفلة حديثة الولادة في مكان مهجور بسوهاج

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ماتت من البرد.. العثور على جثة طفلة حديثة الولادة في مكان مهجور بسوهاج ماتت من البرد.. العثور على جثة طفلة حديثة الولادة في مكان مهجور بسوهاج

مصراوي Masrawy

09:45 م السبت 06 مارس 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

عثر أهالي قرية بني زار التابعة لمركز شرطة جزيرة شندويل شمالي محافظة سوهاج، اليوم السبت، على طفلة حديثة الولادة جثة هامدة في مكان مهجور بذات الناحية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جزيرة شندويل بالواقعة.

تبين من التحريات العثور على جثة طفلة حديثة الولادة مربوطة الحبل السري، ولم يتعرف عليها أحد من أهالي المنطقة.

جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة تعرضها لبرد وسقيع شديد.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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