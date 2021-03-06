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18 عملية نوعية ناجحة في جراحة العظام بـ"ولادة أبها" خلال العام 2020

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18 عملية نوعية ناجحة في جراحة العظام بـ"ولادة أبها" خلال العام 2020 18 عملية نوعية ناجحة في جراحة العظام بـ"ولادة أبها" خلال العام 2020
شملت تعديلاً وتثبيتًا وتطويلاً للعمود الفقري جراحيًا وخلع الورك التطوري

18 عملية نوعية ناجحة في جراحة العظام بـ

نجحت الطواقم الطبية بجراحة العظام بمستشفى أبها للولادة والأطفال - بفضل الله- في إجراء عمليتي تطويل للعمود الفقري لحالات الجنف، وذلك ضمن العمليات النوعية التي تم إجراؤها في قسم جراحة العظام بالمستشفى خلال العام الماضي 2020 م.

كما تم تعديل أربع حالات جنف بوساطة الجبس، لجانب التعامل مع حالتين لتعديل وتثبيت العمود الفقري جراحيًا.

وقالت "صحة عسير" إن الفريق الجراحي بالمستشفى تمكن من إجراء عشر عمليات جراحية معقدة لحالات خلع الورك التطوري لدى الأطفال، وقد تكللت تلك العمليات بالنجاح - ولله الحمد -.مستشفى أبها للولادة والأطفال عسير وزارة الصحة مستشفى الولادة والأطفال أبها صحة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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