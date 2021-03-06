6 ملايين جنيه حصيلة جلسة مزاد جمارك السيارات بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

أقيمت جلسة مزاد علني، الأربعاء الماضي، لبيع عدد 72 لوط سيارات مخزنة بساحة جمارك السيارات بالقاهرة، بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط بمصر القديمة.

وخلال جلسة المزاد تم بيع 40 لوط سيارات لوط مواتير، ولوط ذيل مقطورة بيعًا نهائيًا خلال جلسة المزاد العلني بإجمالي 42 لوط، وسحب 3 لوطات من المزاد، تبقى 30 لوط لم تباع لعدم الوصول للقيمة البيعية المحددة، وبلغت الحصيلة النهائية للبيع بالمزاد 6 ملايين و400 ألف جنيه.

وهذه السيارات واردة من الخارج، ومن مصادرات وتنازلات لمصلحة الجمارك من السيارات المستوردة، ماركات وموديلات متنوعة ومختلفة، مستعملة ومخزنة بساحة جمارك السيارت بمطار القاهرة الدولي.