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والصحة العالمية تبحثان إدراج لقاح "سبوتنيك في" في القائمة المعتمدة للاستخدام الطارئ

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روسيا والصحة العالمية تبحثان إدراج لقاح "سبوتنيك في" في القائمة المعتمدة للاستخدام الطارئ والصحة العالمية تبحثان إدراج لقاح "سبوتنيك في" في القائمة المعتمدة للاستخدام الطارئ

مصراوي Masrawy

08:52 م السبت 06 مارس 2021

موسكو - (أ ش أ):

بحث وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، عبر الفيديو، مع رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدان جيبريسوس، طلب إدراج اللقاح الروسي (سبوتنيك V) في قائمة اللقاحات المعتمدة من قبل الصحة العالمية للاستخدام الطارئ.

وقال الوزير الروسي - في بيان اليوم /السبت/ أوردته وكالة سبوتنيك - "حتى الآن، تم تلقي لقاح (سبوتنيك V) من قبل الملايين من المواطنين.. يشكل اللقاح أجساما مضادة ومناعة ضد كوفيد وليس له آثار جانبية خطيرة.. أصبح اللقاح بشكل أساسي من أكثر اللقاحات مبيعًا في العالم".

ووفقا للمكتب الصحفي للوزراة، تطرق الطرفان خلال المحادثة إلى قضايا مواجهة انتشار عدوى ، بما في ذلك تطعيم السكان.

و"سبوتنيك V"، هو لقاح مضاد لكورونا وأنشأه وطوره مركز "غاماليا" للعلوم والأوبئة الحكومي الروسي، وظهرت فعاليته الكبيرة وخصوصا أن ساهم بشكل ملحوظ بهبوط أعداد الإصابات لفيروس كورونا اليومية في من 30 ألفا إلى نحو 11 ألفا بعد 3 أشهر من إيعاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء حملة التطعيم الشامل في البلاد.

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مصراوي Masrawy

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