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مصراوي Masrawy

أسيوط - محمود عجمي:

خيمت مشاعر الحزن والأسى على أهالي قرية بني محمديات بأبنوب بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، حزنًا على مصرع 20 شخصًا وإصابة 3 آخرين، ضحايا الحادث المأساوي على طريق الكريمات.

وشهدت مراسم تشييع جثامين الضحايا إلى مثواها الأخير بمقابر القرية، صراخ وعويل وبكاء أُسر وأقارب وأصدقاء الضحايا من هول الصدمة.

قال المحامي سامح حسن بكر، أحد أقارب ضحايا الحادث المأساوي بطريق الكريمات، لـ"مصراوي": إن الضحايا جميعهم من عائلتين بقرية بني محمديات وكانوا راجعين من أسيوط ومتوجهين إلى القاهرة بعد مشاركتهم في واجب عزاء وآخرين كانوا في زيارة عائلية بالقرية؛ مشيرًا إلى تلقي اتصالًا تليفونيًا أثناء تواجده في إمبابة يخبره بحادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص كانوا يستقلونها أقاربه".

وأضاف سامح حسن، أنه توجه إلى مستشفى أطفيح برفقة أقاربه ولم نكن نعمل هل في حد من ركاب السيارة الميكروباص على قيد الحياة أم لا؛ مضيفًا: "وصلنا المستشفى الساعة 11 مساء أمس الجمعة وعرفنا من المسئولين بوفاة ١٢ شخصًا من بينهم جثامين عمي وعماتي وزوجة خالي وأبنائها وشقيقها".

وأشار حسن، إلي دفن ٨ جثامين من ضحايا الحادث بمدافن الأسرة بقرية بني محمديات و10 جثامين أخرى بمدافن الأسرة بالقاهرة.. قائلا: "احنا انهاردة شالنا على أكتافنا 18 نعشًا".

وأوضح صفوت ابوالعلا، ابن عم ضحايا الحادث، لـ"مصراوي":"في تمام الساعة ٦ مساء الجمعة بدأت المعلومات تصل إلينا أن الميكروباص اللي تحرك من أسيوط تصادم مع سيارة نقل بطريق الكريمات ووجود ضحايا؛ بعدها جهزنا سيارة ميكروباص من القرية وتوجهنا إلى مستشفى بني سويف مستشفى أطفيح للتعرف على ضحايا الحادث؛ مشيرًا إلى صعوبة الإجراءات التى واجهتهم أثناء التعرف على هوية جثامين الأطفال ضحايا الحادث لأنهم صغار في السن وليس لديهم بطاقة شخصية".

وناشد ابوالعلا، المسئولين بمحافظة بني سويف بأن يجرى علاج الطفلين الشقيقين في مستشفى بني سويف العام بديلا عن المعاناة في كل مستشفى".

خالد محمود عطية، أحد أبناء قرية بني محمديات بأسيوط، أن القرية كلها تتشح بالسواد حزنًا على ضحايا الحادث الأليم الذي راح ضحيته 20 شخصًا من أبناء القرية، مشيرا إلى أن الأهالي عرفوا بالضحايا عبر تداول الصور المصابين في صفحات الفيسبوك".

لقي 20 شخصًا مصرعهم، وأصيب آخرون في حادث مروع على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفقي إسعاف بني سويف والجيزة لمحل الواقعة وجرى نقل جثتين مجهولتي الهوية و5 مصابين من بينهم أحمد محمد عويس ومحمد محروس عبدالرحيم و3 مصابين آخرين مجهولي الهوية إلى مستشفى بني سويف التخصصي، كما جرى نقل 12 جثة إلى مستشفى أطفيح المركزي و4 جثث إلى مستشفى الصف.