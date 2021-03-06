★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن، عقب اتمام زيارته للسودان الشقيق، صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وتوجّه الرئيس السيسي بالتهنئة إلى الأشقاء في السودان بالإنجاز التاريخي المتمثل في توقيع اتفاق السلام الشامل الذي تحقق بعد جهود كبيرة تكللت بالنجاح، نتيجة إخلاص كافة الأطراف السودانية وحرصها على أن تدخل بالوطن السوداني العزيز عصرًا جديدًا من السلام والتنمية والازدهار يشمل كافة أبناء السودان.

وأكد الرئيس للجانب السوداني أن "مصر ستظل معهم قلبًا وقالبًا، داعمة لجهودكم من أجل تنمية واستقرار وازدهار شعب السودان الشقيق، والذي يعد جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار أشقائكم في شمال الوادي".