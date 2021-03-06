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مصرع طالبة صدمها القطار في المنيا

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مصرع طالبة صدمها القطار في المنيا مصرع طالبة صدمها القطار في المنيا

مصراوي Masrawy

07:42 م السبت 06 مارس 2021

المنيا - محمد النادي:
لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة، داخل محافظة المنيا، اليوم السبت، إثر اصطدام قطار بها، خلال عبور مزلقان في مركز سمالوط.
تلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد مصرع طالبة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديدية.
انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن مصرع "دعاء.أ.م"، 16 عامًا، طالبة، وذلك أثناء عبورها المزلقان، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة.

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