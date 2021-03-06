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تقرير: مصابو السمنة المفرطة أولوية في التطعيم ضد

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تقرير: مصابو السمنة المفرطة أولوية في التطعيم ضد فيروس كورونا تقرير: مصابو السمنة المفرطة أولوية في التطعيم ضد

مصراوي Masrawy

07:50 م السبت 06 مارس 2021

لندن - (أ ش أ):

كشف تقرير للاتحاد العالمي للسمنة أن الدول التي تعاني من مستويات سمنة عالية بين مواطنيها سجلت أعلى معدلات وفيات بسبب جائحة كورونا وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا.

وأشار التقرير - الذي نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية اليوم السبت - إلى أن أكثر من 50٪ من البالغين في هذه الدول يعانون من زيادة في الوزن، الأمر الذي دفع حكوماتهم إلى منح أولوية التطعيم ضد (كوفيد ـ 19) للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

وأوضح أن حوالي 2.2 مليون حالة وفاة من بين 2.5 مليون حالة وفاة بسبب كانت في البلدان التي يعاني مواطنوها من مستويات عالية من السمنة، حيث سجلت معدلات وفاة أعلى بعشر مرات في الحالات التي يزيد فيها مؤشر كتلة الجسم عن 25 كجم / م2 لدى أكثر من نصف البالغين، وهي النقطة التي يتحول فيها الوزن من الطبيعي إلى زيادة الوزن.

وأكد التقرير أنه يجب منح الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أولوية أكبر للتطعيم واختبارات الكشف عن كورونا، بسبب زيادة تعرضهم لخطر الوفاة مع الاهتمام بمعالجتهم من السمنة بشكل عاجل.

وأوضح أن من بين البلدان التي يعاني أكثر من نصف السكان البالغين فيها من زيادة الوزن سجلت بلجيكا أعلى معدل للوفيات بسبب كورونا، تلتها سلوفينيا ثم بريطانيا فيما احتلت إيطاليا والبرتغال المركزين الخامس والسادس للوفيات، بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثامنة، لافتا إلى أن فيتنام سجلت ثاني أدنى مستوى من زيادة الوزن بين السكان وأقل معدل وفيات بسبب فيروس (كوفيد-19) على مستوى العالم.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم إن العلاقة بين السمنة ومعدلات الوفيات بسبب (كوفيد ـ 19) واضحة ومقنعة.

وأكد أن التقرير يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ الحكومات على مستوى العالم لمعالجة قضية السمنة وسوء الحالة الصحية التي تسببها، موضحا أن "الاستثمار في الصحة العامة وتنسيق العمل الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للسمنة هو أحد أفضل الطرق لبناء المرونة في النظم الصحية بعد زوال الجائحة، لذلك نحث جميع البلدان على اغتنام هذه الفرصة".

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مصراوي Masrawy

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