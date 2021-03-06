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"العصيمي" يستقبل مدير هيئة نجران ويستعرض حملة "الخوارج شرار الخلق"

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"العصيمي" يستقبل مدير هيئة نجران ويستعرض حملة "الخوارج شرار الخلق" "العصيمي" يستقبل مدير هيئة نجران ويستعرض حملة "الخوارج شرار الخلق"
أشاد بدور "الأمر بالمعروف" في مكافحة التطرف ونشر قيم الإسلام الوسطي

استقبل مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي بمكتبه فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني والذي قدم شرحاً عن حملة "الخوارج شرار الخلق" التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مناطق المملكة وما يصاحبها من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية تهدف لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وجماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب، إضافة لتقديمه نسخة من التقرير السنوي لأعمال فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران.

فيما أشاد "العصيمى" بجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنظيمها لهذه الحملة على مستوى مناطق المملكة، ودورها البارز في مكافحة التطرف ونشر قيم الإسلام الوسطي الذي قامت عليه هذه الدولة المباركة.

كما تناول اللقاء أهمية دور فرع الرئاسة وفرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة فيما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، وتعظيم الشعائر وتعزيز القيم وتعزيز الأمن الفكري، والرفع من مستوى العمل التوعوي والوقائي في المجتمع.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجران الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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