صور.. محافظ جنوب سيناء يكرم الحاصلات على مراكز متقدمة في دورات التنمية المحلية

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جنوب سيناء - رضا السيد:

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بطور سيناء، سهير عبد العاطي صديق من العاملين في الديوان العام لحصولها على المركز الثاني في دورة سكرتيري المدن ورؤساء القرى، في مجال الشئون المالية والشئون القانونية بمركز التنمية المحلية بسقارة.

كما كرم المحافظ هبه عبد العزيز عبد المطلب من العاملين بمجلس مدينة أبورديس، لحصولها على المركز الأول في دورة إعداد مدربين متخصصين بالمراكز التكنولوجية بمركز التنمية المحلية بسقارة.

وقال المحافظ إنه حريص على تشجع الموهوبين والمتفوقين بكافة المجالات، وتكريم كل من يحصل على مراكز متقدمة لرفع مستوى محافظة جنوب سيناء في اللقاءات والدورات .