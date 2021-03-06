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جولة لمسؤلي الإسكان لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

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جولة لمسؤلي الإسكان لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة (صور) جولة لمسؤلي الإسكان لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

مصراوي Masrawy

07:13 م السبت 06 مارس 2021

(مصراوي):

تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الادارية الجديدة، عددًا من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهما مسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات، لتفقد الأعمال الجارية ودفع العمل بالمشروعات وتسريع وتيرته.

وتفقد مسئولو الإسكان، خلال جولتهم، المحاور الرئيسية للمدينة، ثم الحي السكني الخامس، ثم الحي الحكومي والحي السكني الثالث، واطلعوا على معدلات نسب الإنجاز المحققة ومقارنتها بنسب الإنجاز المستهدفة، حيث تم تأكيد دفع وتيرة العمل واستمرار العمل على مدار الساعة مع توفير أطقم عمالة على ورديات عمل طوال اليوم دون توقف للمشروعات.

وفي سياق متصل، عقد الشربيني، اجتماعًا مع العاملين في الجهاز من نواب ومعاونين ومديري الإدارات، فور توليه رئيسًا للجهاز، أكد خلاله مدى أهمية مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وضرورة الانتهاء منها في التوقيتات المحددة وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأعرب الشربيني، عن سعادته كرئيس لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، من حيث حجم المشروع وحجم العمل المنوطة به وزارة الإسكان بالمدينة، والذي يعتبر محط أنظار العالم أجمع، وقال معبرًا عن ذلك إن مشروع العاصمة الإدارية شرف لأي مواطن أن يعمل به بدء من العامل وحتى رئيس المدينة، من حيث الإنجاز التاريخي في ظل هذه الحقبة الزمنية العظيمة التي تشهدها البلاد تحت مظلة قيادة حكيمة، تسابق الزمن لتنمية البلاد.

كما وجّه الشربيني، الشكر للمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة السابق، عما بذله من مجهودات منذ بدء المدينة وحتى تاريخه، متمنيًا له كامل التوفيق والسداد في عمله الجديد، كرئيس لجهاز أكتوبر الجديدة.

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