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صور.. تكريم 12 ناشئًا ضمن مشروع البطل الأولمبي في جنوب سيناء

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صور.. تكريم 12 ناشئًا ضمن مشروع البطل الأولمبي في جنوب سيناء صور.. تكريم 12 ناشئًا ضمن مشروع البطل الأولمبي في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

06:44 م السبت 06 مارس 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقدت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم السبت، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور أولياء أمور ولاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في لعبة الملاكمة، بقاعة الاستاد الرياضي بطور سيناء، لتنسيق مواعيد التدريب مع أولياء الأمور.

يقام المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وإشراف محمد فتحي، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

وطالب الكابتن جلال سلامة، المدير الفني للمشروع القومي للبطل الأولمبي في لعبة الملاكمة، اللاعبين الالتزام بمواعيد التدريب ومتابعة أولياء الأمور للاعبين فيما يخص التغذية الصحية، ومواعيد والنوم والاستيقاظ، مؤكدًا أن الرياضة تساعد على التفوق الدراسي وليس العكس.

جرى تكريم لاعبي المشروع الذين حصلوا على مراكز متقدمة في الملاكمة، ومنحهم شهادات تقدير.

وقال محمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه جرى اختيار ١٢ ملاكمًا من الذين خضعوا لاختبارات المشروع القومي والبطل الأولمبي، طبقًا للضوابط والشروط الخاصة بالمشروع.

وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة، أن المديرية حرصت على مشاركة أولياء أمور اللاعبين في تنسيق مواعيد التدريبات، لتحديد الموعد الذي يتناسب مع ظروف كافة الطلاب المشاركين في المشروع.

وقال أحمد عبد العزيز، المشرف العام على مشروع البطل الأولمبي، إن المشروع حقق نجاح للرياضة بجنوب سيناء، وأصبح يحقق أبطاله مستويات على الجمهورية، ويحصدون مراكز متقدمة.

وأشار إلى أن المشروع يلقى رعاية وتشجيع من الدولة ووزارة الشباب والرياضة، وجرى دعمه بحلقة ملاكمة جديدة وحقيبة رياضية لكل لاعب، إضافة إلى أن التفوق في المشروع وتحقيق بطولات يمنح طلاب المدارس درجات تفوق رياضي في الشهادات التعليمية.

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