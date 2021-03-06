أخبار عاجلة

8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 11/3/2021 -
تفاصيل الجريمة الحوثية بسجن صنعاء.. ماذا فعل المجرمون؟ "قنابل وفيديو" -
تناوُل هذا المشروب يوميا يقلل من مخاطر "القاتل الصامت" -
المملكة تستضيف ثلاث مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 -
كورونا.. الأردن ولبنان يدخلان قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلاً للإصابات والوفيات -
تحفيظ القرآن بالأفلاج تحتفي بـ 7 خاتمات لكتاب الله -
"الجوني" يدشّن مرحلة التوسع في فصول "الطفولة المبكرة" بتعليم عسير -
"دمياط الجديدة" تعلن خطة التشغيل التجريبي لخطوط المواصلات الداخلية -
أكثر خطورة من سابقاتها.. حاكم نيويورك يواجه سادس تهمة تحرّش جنسي -
فيروس كورونا: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مشاجرة بين ركاب ترغم طائرة فرنسية على الهبوط اضطرارياً في بلغاريا

Print
مشاجرة بين ركاب ترغم طائرة فرنسية على الهبوط اضطرارياً في بلغاريا مشاجرة بين ركاب ترغم طائرة فرنسية على الهبوط اضطرارياً في بلغاريا
خط سير الرحلة من باريس إلى نيودلهي

مشاجرة بين ركاب ترغم طائرة فرنسية على الهبوط اضطرارياً في بلغاريا

أفاد مسؤولون بلغاريون، اليوم (السبت)، بأن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية كانت في طريقها من باريس إلى نيودلهي، هبطت اضطراريًا في مطار صوفيا في بلغاريا أمس في حوالي الساعة الخامسة مساءً (1500 بتوقيت جرينتش)؛ بسبب مشاجرة بين الركاب.

ومن ناحيته، أوضح المسؤول في وكالة التحقيقات الوطنية إيفيلو أنجيلوف، أن راكباً هندياً تشاجر بعد وقت قصير من الإقلاع مع ركاب آخرين، واعتدى على مضيفة طيران وضرب باب قمرة القيادة.

وأضاف أن السلوك العدواني للراكب دفع قائد الرحلة إلى السعي للهبوط اضطرارياً في صوفيا، ونُقل "الهندي" الذي لم يتم الكشف عن اسمه، من الطائرة ووجهت إليه تهمة تعريض سلامة الطيران للخطر.

وبين "أنجيلوف" أن السلطات تحقق مع الراكب وفي حالة إدانته، سيواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.

واستأنفت رحلة الخطوط الجوية الفرنسية رحلتها إلى نيودلهي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تفاصيل الجريمة الحوثية بسجن صنعاء.. ماذا فعل المجرمون؟ "قنابل وفيديو"

تفاصيل الجريمة الحوثية بسجن صنعاء.. ماذا فعل المجرمون؟ "قنابل وفيديو"

تناوُل هذا المشروب يوميا يقلل من مخاطر "القاتل الصامت"

تناوُل هذا المشروب يوميا يقلل من مخاطر "القاتل الصامت"

المملكة تستضيف ثلاث مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021

المملكة تستضيف ثلاث مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021

كورونا.. الأردن ولبنان يدخلان قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلاً للإصابات والوفيات

كورونا.. الأردن ولبنان يدخلان قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلاً للإصابات والوفيات

شبكة عيون الإخبارية