بالمجان.. عمليات جراحية وعدسات طبية في مبادرة "بيت يحميني" بالوادي الجديد - صور

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس، ضمن مبادرة "بيت يحميني" في إجراء 30 عملية عيون مختلفة وتوزيع 118 نظارة طبية على الأهالي في قرية جورمشين بمركز باريس بالوادي الجديد ضمن فعاليات قافلة مساعدات إنسانية واسعة جابت عددًا من قرى الوادي الجديد، لتوزيع مساعدات عينية من بطاطين الشتاء وكراتين المواد الغذائي.

وأكد الدكتور محمد عبد الجليل، مدير إدارة المشروعات في صناع الخير، في بيان صحفي له، اليوم السبت، أن عمليات العيون وتوزيع النظارات الطبية جاءت استكمالا لأعمال قافلة طبية موسعة نظمتها صناع الخير وساويرس للتنمية مؤخرًا في قرية جورمشين بمركز باريس.

ضمت القافلة تخصصات الرمد والباطنة والأطفال والجلدية وقدمت خدمات الكشف وصرف الدواء بالمجان تماما للأهالي كذلك اجراء الجراحات المطلوبة بالتعاون مع نخبة من أكبر الأطباء وتنوعت جراحات العيون التي تمت بين إزالة ظفرة إزالة مياه بيضاء وغيرها

وأوضح عبد الجليل، أن قافلة مبادرة "بيت يحميني" بالتوازي مع تقديم خدماتها الطبية وزعت مساعدات غذائية وصلت حوالي 15 طن وعدد 1000 من بطاطين الشتاء على الأهالي في قرى جورمشين والجزائر.

من جانبها أكدت ناهد يسري مدير قطاع التمكين الاقتصادي والاجتماعي بمؤسسة ساويرس للتنمية، أن مبادرة "بيت يحميني" جرى إطلاقها لتكون نموذج عملي لدور مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الجهاز الإداري للدولة في الارتقاء بمستوى معيشة الأسر الفقيرة داخل القرى الأكثر احتياجًا عبر إعادة الإعمار ويتضمن خلق بيئة معيشية كريمة للأهالي من خلال هدم وإعادة بناء المساكن المتهالكة وترميم جدران وعمل أسقف وحمام ومطبخ سيراميك أرضيات ودهانات وباب وشباك وفرش المنزل فرش كامل بغرفتين نوم وغرفة استقبال وعدد من الأجهزة الكهربائية منها الغسالة والثلاجة والبوتاجاز.

يذكر أن أعمال قافلة بيت يحميني سوف تكون مرحلة هامة ضمن مراحل المبادرة وانطلاقة جديدة لصناع الخير وساويرس للتنمية لتقديم مزيد من الخدمات لصالح غير القادرين بأنحاء الوادي الجديد، حيث سبق لصناع الخير وساويرس للتنمية البدء في تطوير وتنمية قرى جورمشين والجزائر ضمن مبادرة "بيت يحميني".