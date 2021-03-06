أخبار عاجلة

8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 11/3/2021 -
تفاصيل الجريمة الحوثية بسجن صنعاء.. ماذا فعل المجرمون؟ "قنابل وفيديو" -
تناوُل هذا المشروب يوميا يقلل من مخاطر "القاتل الصامت" -
المملكة تستضيف ثلاث مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 -
كورونا.. الأردن ولبنان يدخلان قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلاً للإصابات والوفيات -
تحفيظ القرآن بالأفلاج تحتفي بـ 7 خاتمات لكتاب الله -
"الجوني" يدشّن مرحلة التوسع في فصول "الطفولة المبكرة" بتعليم عسير -
"دمياط الجديدة" تعلن خطة التشغيل التجريبي لخطوط المواصلات الداخلية -
أكثر خطورة من سابقاتها.. حاكم نيويورك يواجه سادس تهمة تحرّش جنسي -
فيروس كورونا: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

رئيس جامعة أسوان يستقبل لجنة فحص الإنتاج العلمي لأساتذة هندسة الطاقة

Print
رئيس جامعة أسوان يستقبل لجنة فحص الإنتاج العلمي لأساتذة هندسة الطاقة رئيس جامعة أسوان يستقبل لجنة فحص الإنتاج العلمي لأساتذة هندسة الطاقة

مصراوي Masrawy

06:19 م السبت 06 مارس 2021

أسوان - إيهاب عمران:

استقبل الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم السبت، اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي للأساتذة والأساتذة المساعدين، في كلية هندسة الطاقة بالحرم الجامعي بصحارى.

قال الدكتور أحمد غلاب، إن جامعة أسوان تشهد طفرة في مخرجات البحث العلمي في السنوات الأخيرة، وذلك نتاج سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الجامعة، لتعزيز البحث العلمي ومخرجاته، من حيث جودة وكم الأبحاث.

وأضاف أن الجامعة اتبعت في هذا الصدد منهجية علمية متطورة مع وضع استراتيجيات وسياسات تتوافق مع المعايير الدولية، ما انعكس أثره على ظهور الجامعة في عدة تصنيفات عالمية.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن الجامعة تعمل على تسخير كافة إمكانياتها للارتقاء بمنظومة البحث العلمي، وتقديم الدعم لكافات القطاعات البحثية.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين عميد كلية هندسة الطاقة، أن زيارة اللجنة العلمية تقليد جديد بكلية هندسة الطاقة، بهدف تقييم الأبحاث العلمية، وخلق بيئة جيدة للمنافسة في قطاعات البحث العلمي، وذلك بدعم الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان الذي لا يدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم للبحث العلمي والأكاديمي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

شبكة عيون الإخبارية