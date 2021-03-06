رئيس جامعة أسوان يستقبل لجنة فحص الإنتاج العلمي لأساتذة هندسة الطاقة

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أسوان - إيهاب عمران:

استقبل الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم السبت، اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي للأساتذة والأساتذة المساعدين، في كلية هندسة الطاقة بالحرم الجامعي بصحارى.

قال الدكتور أحمد غلاب، إن جامعة أسوان تشهد طفرة في مخرجات البحث العلمي في السنوات الأخيرة، وذلك نتاج سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الجامعة، لتعزيز البحث العلمي ومخرجاته، من حيث جودة وكم الأبحاث.

وأضاف أن الجامعة اتبعت في هذا الصدد منهجية علمية متطورة مع وضع استراتيجيات وسياسات تتوافق مع المعايير الدولية، ما انعكس أثره على ظهور الجامعة في عدة تصنيفات عالمية.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أن الجامعة تعمل على تسخير كافة إمكانياتها للارتقاء بمنظومة البحث العلمي، وتقديم الدعم لكافات القطاعات البحثية.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين عميد كلية هندسة الطاقة، أن زيارة اللجنة العلمية تقليد جديد بكلية هندسة الطاقة، بهدف تقييم الأبحاث العلمية، وخلق بيئة جيدة للمنافسة في قطاعات البحث العلمي، وذلك بدعم الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان الذي لا يدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم للبحث العلمي والأكاديمي.