محافظ جنوب سيناء: تخصيص 25 ألف متر في شرم الشيخ لمدرسة النيل الدولية

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جنوب سيناء - رضا السيد:

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على تخصيص مساحة ٢٥ ألف متر مربع بمدينة شرم الشيخ لإنشاء مدرسة النيل الدولية، وذلك خلال لقاء المحافظ اليوم السبت مع محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس طارق عبد الله، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرت الموافقة على تخصيص مبلغ ٨٧ مليون جنيه لإقامة مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ، لتكون كاملة الإنشاءات والتجهيزات.

وأشار المحافظ إلى أنه يجري تنفيذ المدرسة تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

جدير بالذكر أن مدرسة النيل الدولية إحدى المشروعات التي تقدم خدمة تعليمية دولية، ويشرف على تنفيذها وتمويلها صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.