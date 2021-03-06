صور.. محافظ شمال سيناء يتابع توزيع الدفعة الأولى من لقاح الكورونا

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شمال سيناء - أشرف سويلم:

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مركز التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في مستشفى العريش العام، بعد ظهر اليوم السبت.

وتابع المحافظ توزيع الدفعة الأولى من لقاح كورونا على المستحقين فى مستشفى العريش العام، وأكد على اهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة محافظة شمال سيناء، وتقديم الرعاية الصحية والطبية لهم فى ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا حرصا على سلامتهم.

وأشار المحافظ إلى وصول 200 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد الى مركز التطعيم في مستشفى العريش العام، مؤكدًا على تسجيل 156 مواطنًا بشمال سيناء لتلقي اللقاح عن طريق موقع الوزارة، وتم إخطارهم لتلقي اللقاح، وهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين فى وحدات العزل والقطاع الصحي.