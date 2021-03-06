تغريم 15 مواطنًا لمخالفة الإجراءات الاحترازية في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

تحفظت الإدارة العامة لمرور الشرقية، على 9 مركبات "توك توك" مخالفة لقرار حظر سيرها في شوارع مدينة الزقازيق، وذلك خلال عدد من الحملات خلال الساعات الماضية.

كما جرى ضبط وتغريم 15 مواطنًا؛ لعدم ارتداء الكمامات الواقية من فيروس كورونا المُستجد.

كان محافظ الشرقية أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بشوارع مدينة الزقازيق، وعدم التهاون مع المخالفين لخطوط السير من سائقي التوك توك، وتطبيق قرار مصادرة الـ"توك توك" المخالف مع ‏توقيع غرامة مالية على سائقه في حالة سيره عكس الاتجاه أو ثبوت ‏عدم الترخيص ومخالفة قانون المرور.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بعدم استخدام التوك توك، كوسيلة انتقال داخل المدينة لما يسببه من اعتراض حركة المارة وتعطيل حركة المرور، مؤكداً على ضرورة التزام سائقي التوك توك بخطوط السير الممنوحة لهم وعدم الدخول للشوارع الرئيسية بالمدن تفادياً لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.