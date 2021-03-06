إصابة 12 شخصًا في انقلاب "ميكروباص على صحراوي المنيا"

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

أُصيب 12 شخص، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز ديرمواس في محافظة المنيا، اليوم السبت، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ووقوع مصابين، على الطريق الصحراوي الغربي، بمركز ديرمواس.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن انقلاب سيارة ميكروباص، بسبب انفجار الإطار الأمامي، وأسفر عن إصابة 12 شخصًا، بينهم 5 مصابين بإصابات بالغة، هم: منى مصطفى الرحيم 45 عامًا، ومحمد خالد 15 عامًا، وهبة عمر عطا 18 عامًا، وصلاح كامل عبد الوهاب 50 عامًا، ونورهان محمد عبدالوهاب 45 عامًا.

حرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأُزيلت آثار الحادث وجرى تسيير حركة المرور.