أخبار عاجلة

8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 11/3/2021 -
تفاصيل الجريمة الحوثية بسجن صنعاء.. ماذا فعل المجرمون؟ "قنابل وفيديو" -
تناوُل هذا المشروب يوميا يقلل من مخاطر "القاتل الصامت" -
المملكة تستضيف ثلاث مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 -
كورونا.. الأردن ولبنان يدخلان قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلاً للإصابات والوفيات -
تحفيظ القرآن بالأفلاج تحتفي بـ 7 خاتمات لكتاب الله -
"الجوني" يدشّن مرحلة التوسع في فصول "الطفولة المبكرة" بتعليم عسير -
"دمياط الجديدة" تعلن خطة التشغيل التجريبي لخطوط المواصلات الداخلية -
أكثر خطورة من سابقاتها.. حاكم نيويورك يواجه سادس تهمة تحرّش جنسي -
فيروس كورونا: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد مصرع 20 شخصًا.. "بني محمديات" تتحول لسرادق عزاء على ضحايا حادث الكريمات

Print
بعد مصرع 20 شخصًا.. "بني محمديات" تتحول لسرادق عزاء على ضحايا حادث الكريمات بعد مصرع 20 شخصًا.. "بني محمديات" تتحول لسرادق عزاء على ضحايا حادث الكريمات

مصراوي Masrawy

05:25 م السبت 06 مارس 2021

أسيوط- محمود عجمي:

اتشحت قرية بني محمديات بأبنوب بمحافظة أسيوط بالسواد، اليوم السبت، حدادًا على مصرع 20 شخصًا وإصابة 3 آخرين، ضحايا الحادث المأساوي على طريق الكريمات، بينما تحولت الشوارع إلى سرادق عزاء لنعي الضحايا.

وشهدت مراسم تشييع جثامين الضحايا إلى مثواها الأخير بمقابر القرية، صراخ وعويل وبكاء أُسر وأقارب وأصدقاء الضحايا من هول الصدمة.

لقي 20 شخصًا مصرعهم، وأصيب آخرون في حادث مروع على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفقي إسعاف بني سويف والجيزة لمحل الواقعة وجرى نقل جثتين مجهولتي الهوية و5 مصابين من بينهم أحمد محمد عويس ومحمد محروس عبدالرحيم و3 مصابين آخرين مجهولي الهوية إلى مستشفى بني سويف التخصصي، كما جرى نقل 12 جثة إلى مستشفى أطفيح المركزي و4 جثث إلى مستشفى الصف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

شبكة عيون الإخبارية