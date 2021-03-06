بعد مصرع 20 شخصًا.. "بني محمديات" تتحول لسرادق عزاء على ضحايا حادث الكريمات

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط- محمود عجمي:

اتشحت قرية بني محمديات بأبنوب بمحافظة أسيوط بالسواد، اليوم السبت، حدادًا على مصرع 20 شخصًا وإصابة 3 آخرين، ضحايا الحادث المأساوي على طريق الكريمات، بينما تحولت الشوارع إلى سرادق عزاء لنعي الضحايا.

وشهدت مراسم تشييع جثامين الضحايا إلى مثواها الأخير بمقابر القرية، صراخ وعويل وبكاء أُسر وأقارب وأصدقاء الضحايا من هول الصدمة.

لقي 20 شخصًا مصرعهم، وأصيب آخرون في حادث مروع على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفقي إسعاف بني سويف والجيزة لمحل الواقعة وجرى نقل جثتين مجهولتي الهوية و5 مصابين من بينهم أحمد محمد عويس ومحمد محروس عبدالرحيم و3 مصابين آخرين مجهولي الهوية إلى مستشفى بني سويف التخصصي، كما جرى نقل 12 جثة إلى مستشفى أطفيح المركزي و4 جثث إلى مستشفى الصف.