أخبار عاجلة

8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 11/3/2021 -
تفاصيل الجريمة الحوثية بسجن صنعاء.. ماذا فعل المجرمون؟ "قنابل وفيديو" -
تناوُل هذا المشروب يوميا يقلل من مخاطر "القاتل الصامت" -
المملكة تستضيف ثلاث مجموعات من دوري أبطال آسيا 2021 -
كورونا.. الأردن ولبنان يدخلان قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلاً للإصابات والوفيات -
تحفيظ القرآن بالأفلاج تحتفي بـ 7 خاتمات لكتاب الله -
"الجوني" يدشّن مرحلة التوسع في فصول "الطفولة المبكرة" بتعليم عسير -
"دمياط الجديدة" تعلن خطة التشغيل التجريبي لخطوط المواصلات الداخلية -
أكثر خطورة من سابقاتها.. حاكم نيويورك يواجه سادس تهمة تحرّش جنسي -
فيروس كورونا: موجة جديدة من الوباء تشتد في أوروبا الوسطى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. البابا تواضروس يترأس عشية تجليس وسيامة ٩ أساقفة داخل وخارج

Print
بالصور.. البابا تواضروس يترأس عشية تجليس وسيامة ٩ أساقفة داخل وخارج مصر بالصور.. البابا تواضروس يترأس عشية تجليس وسيامة ٩ أساقفة داخل وخارج

مصراوي Masrawy

05:17 م السبت 06 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

بدأت في الثالثة من مساء اليوم السبت، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة صلوات عشية قداس سيامة 7 أساقفة جدد إلى جانب تجليس اثنين من الأساقفة العموم.

وافتتح البابا تواضروس الثاني تلاه الآباء المطارنة ثم الأساقفة، بينما اصطف الآباء الرهبان المتقدمون للسيامة وإلى جوارهم صاحبي النيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام والمدعو للتجليس على كرسي إيبارشية المنيا والأنبا ساويرس الأسقف العام والمدعو للتجليس على ديري القديس الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه سيتم في قداس أحد الرفاع صباح غدٍ والذي بدأت صلوات العشية الخاصة به في الثالثة من مساء اليوم السبت، تجليس اثنين من أساقفة العموم وسيامة سبعة من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية

والأبوان الأسقفان هما:

1- نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام، والذي سيتم تجليسه على كرسي إيبارشية المنيا وتوابعها.

2- نيافة الأنبا ساويرس الأسقف العام، والذي سيتم تجليسه على ديري القديس الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة.

أما الآباء الرهبان الذين ستتم سيامتهم، هم:

1- الراهب القمص أغابيوس الأنبا بيشوي، أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

2- الراهب القمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفًا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها.

3- الراهب القمص سيرابيون السرياني أسقفًا لإيبارشية شرق المنيا وتوابعها.

4- الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي أسقفًا عامًا لأفريقيا.

5- الراهب القمص سيداروس الصموئيلي أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عزبة النخل.

6- الراهب القمص زوسيما المحرقي أسقفًا عامًا لأسيا.

7- الراهب القس مارتيروس آفا مينا أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عين شمس والمطرية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

شبكة عيون الإخبارية