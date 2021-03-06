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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

بدأت في الثالثة من مساء اليوم السبت، في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة صلوات عشية قداس سيامة 7 أساقفة جدد إلى جانب تجليس اثنين من الأساقفة العموم.

وافتتح البابا تواضروس الثاني تلاه الآباء المطارنة ثم الأساقفة، بينما اصطف الآباء الرهبان المتقدمون للسيامة وإلى جوارهم صاحبي النيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام والمدعو للتجليس على كرسي إيبارشية المنيا والأنبا ساويرس الأسقف العام والمدعو للتجليس على ديري القديس الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه سيتم في قداس أحد الرفاع صباح غدٍ والذي بدأت صلوات العشية الخاصة به في الثالثة من مساء اليوم السبت، تجليس اثنين من أساقفة العموم وسيامة سبعة من الآباء الرهبان في درجة الأسقفية

والأبوان الأسقفان هما:

1- نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام، والذي سيتم تجليسه على كرسي إيبارشية المنيا وتوابعها.

2- نيافة الأنبا ساويرس الأسقف العام، والذي سيتم تجليسه على ديري القديس الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة.

أما الآباء الرهبان الذين ستتم سيامتهم، هم:

1- الراهب القمص أغابيوس الأنبا بيشوي، أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

2- الراهب القمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفًا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها.

3- الراهب القمص سيرابيون السرياني أسقفًا لإيبارشية شرق المنيا وتوابعها.

4- الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي أسقفًا عامًا لأفريقيا.

5- الراهب القمص سيداروس الصموئيلي أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عزبة النخل.

6- الراهب القمص زوسيما المحرقي أسقفًا عامًا لأسيا.

7- الراهب القس مارتيروس آفا مينا أسقفًا عامًا لقطاع كنائس عين شمس والمطرية.