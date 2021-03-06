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تناولوا وجبة في حفل زفاف.. تسمم 6 أشخاص بأسيوط

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تناولوا وجبة في حفل زفاف.. تسمم 6 أشخاص بأسيوط تناولوا وجبة في حفل زفاف.. تسمم 6 أشخاص بأسيوط

مصراوي Masrawy

04:56 م السبت 06 مارس 2021

أسيوط- محمود عجمي:

أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة غداء في حفل زفاف داخل قرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من مستشفى القوصية المركزى بوصول 6 أشخاص ادعاء تسمم غذائي.

انتقل إلى المستشفى ضباط مباحث المركز وتبين وصول "هند.ب.ق" 26 عاما، "فاطمة.م.ح"، "شيريهان.ح.م"، "حبيبة.ط.م"، "رانيا.م.م"، "أحمد.خ.م"، يقيمون جميعا في قرية أم القصور بمركز منفلوط.

بسؤال الحالات أقروا بتناول وجبة غداء في حفل زفاف وشعروا بحالة إعياء عقب ذلك، بينما جرى عمل الإسعافات اللازمة للمصابين في مستشفى القوصية، وأشارت التقارير الطبية إلى أن الحالات جميعها مستقرة.

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