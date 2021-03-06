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صور.. استرداد 369 فدانًا ضمن أملاك الدولة في البحيرة

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صور.. استرداد 369 فدانًا ضمن أملاك الدولة في البحيرة صور.. استرداد 369 فدانًا ضمن أملاك الدولة في البحيرة

مصراوي Masrawy

04:49 م السبت 06 مارس 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

استردت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، قطعتي أرض من أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 369 فدانًا، بمنطقة الطريق الدولي، بعد سحبها من غير الجادين، في تقنين وضع اليد.

وأشرفت اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، على تنفيذ القرار، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية، و اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار عمل اللجان واسترداد أملاك الدولة من غير الجادين بالتنسيق بين الأجهزة المختلفة للحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة وإزالة أي تعديات عليها.

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