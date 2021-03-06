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متظاهرو ميانمار يلجأون لحيلة لعرقلة مطاردة العسكر لهم.. ماذا فعلوا؟

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متظاهرو ميانمار يلجأون لحيلة لعرقلة مطاردة العسكر لهم.. ماذا فعلوا؟ متظاهرو ميانمار يلجأون لحيلة لعرقلة مطاردة العسكر لهم.. ماذا فعلوا؟
وظّفوا معتقدًا شعبيًّا يؤمن به الجنود

متظاهرو ميانمار يلجأون لحيلة لعرقلة مطاردة العسكر لهم.. ماذا فعلوا؟

لجأ المحتجون في ميانمار إلى ربط ملابس النساء مع بعضها وتعليقها في الشوارع؛ لإبطاء عمل الشرطة والجنود، لأن المشي تحتها يعتبر تقليديًّا حظًّا سيئًا للرجال؛ بحسب ما أوردته "رويترز" اليوم (السبت).


وبيّن أحد المتظاهرين يبلغ من العمر 20 عامًا، ورفض الكشف عن اسمه خوفًا من الاعتقال، أن السبب وراء تعليق الملابس في الشوارع، هو اعتقاد تقليدي لدى السكان بأن مرور أحد تحته يفقده حظه.
وأضاف أن جيل الشباب لم يعد يؤمن بهذا الأمر، لكن الجنود ما زالوا يؤمنون به، وهذا نقطة ضعفهم؛ لذلك قد نربح المزيد من الوقت للركض إذا جاءوا نحونا في حالة الطوارئ.


وأظهرت مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي، الشرطة وهي تُنزل خطوط الملابس قبل عبورها تحت الملابس، التي تستخدم لتغطية أعضاء المرأة، وقد تؤدي حسب معتقداتهم إلى "إخصاء الرجال".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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