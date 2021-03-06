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| يوجه بعلاج بائع فاكهة بأحد شوارع مدينة نصر

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فيديو| السيسي يوجه بعلاج بائع فاكهة بأحد شوارع مدينة نصر | يوجه بعلاج بائع فاكهة بأحد شوارع مدينة نصر

مصراوي Masrawy

04:06 م السبت 06 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

شاهد الرئيس عبد الفتاح ، أثناء مروره بأحد شوارع مدينة نصر، عددا من المواطنين يعملون على عربات لبيع الخضار والفاكهة وهم محمد حسن محمد مسعود 41 عامًا، والمواطن عواد وهبه محمد السيد 59 عامًا، والمواطن أحمد يس حامد مجاور 35 عامًا.

ووجه الرئيس السيسي بتوقف سيارته، وأدار حوارا مع المواطنين واستفسر عن أحوالهم المعيشية، ووجه بتوفير كافة احتياجاتهم.

وأوضح المواطن محمد حسن، أنه يعانى من مشاكل صحية بأعصاب الساقين وليس له مصدر دخل وليس له سكن ويقيم بحدائق القبة مع أقاربه.

وعلى الفور وجه الرئيس عبدالفتاح السیسی بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن محمد حسن وتحمل كافة نفقات العلاج، حيث تم نقله بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى دار الشفاء الإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وقامت وزارة التضامن الاجتماعى بإجراء بحث اجتماعي عن المواطنين الثلاثة وأسرهم لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة .

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