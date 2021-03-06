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جزار يقطع أذن شاب بسبب خلافات الجيرة في الدقهلية

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جزار يقطع أذن شاب بسبب خلافات الجيرة في الدقهلية جزار يقطع أذن شاب بسبب خلافات الجيرة في الدقهلية

مصراوي Masrawy

03:37 م السبت 06 مارس 2021

الدقهلية- رامي محمود:

قطع جزار بقرية الخمسة بتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، أذن جاره بسكين، إثر خلافات نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، كما أصابه بجرح قطعي في القدم.

كان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا بورود إشارة لمستشفى السنبلاوين العام بوصول "رمضان. ص" ٢٨ عامًا عامل، مصابًا بجرح قطعي بالأذن اليمنى وآخر بالقدم.

بالفحص وسؤال المجني عليه، اتهم السيد رضا محمد الشبراوي ٣٤ عامًا، جزار ومقيم بذات القرية بالاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة "سكين" وإحداث إصابته، لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده جرى ضبط الآداة المستخدمة، وتحرير المحضر رقم ١١٧٠ / ٢٠٢١ جنح مركز شرطة تمى الأمديد.

وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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