بعد قتله صديقه و 3 سيدات.. إحالة أوراق سفاح الجيزة للمفتي

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، أوراق "قذافي. ف" المعروف بسفاح الجيزة، والمتهم بقتل صديقه و 3 سيدات، إلى المفتي، وحددت جلسة إبريل المقبل للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة إلى المتهم خلال أولى جلسات محاكمته تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مستعرضة اعترافات المتهم أمامها حول كيفية ارتكاب جريمته وأقوال أقارب المجني عليها.

وعرضت النيابة أمام المحكمة جزءًا من اعترافات المتهم، قال فيها: "أنا جبت ياسمين للمخزن علشان اقتلها وأخلص من تهديدها ليا.. أنا كنت مخطط لده علشان ما تبلغش عني".

وعندما سألته النيابة ألم يكن لديك سبيل آخر لحل خلافك مع المجني عليه سوى القتل؟.. رد قائلًا: "أنا قتلت 3 مرات قبل كده.. وكان ده بالنسبة لي الحل الأمثل اللي اقدر احل بيه كل مشاكلي".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، وعضوية كل من المستشارين أيمن مصيلحي الصحن، وأحمد محمود عوض.

ووصل المتهم إلى قاعة المحكمة بمنطقة المنشية على كورنيش الإسكندرية، وجرى وضعه داخل قفص الاتهام، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة.

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