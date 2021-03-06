"أنا قتلت 3 مرات قبل كده".. النيابة تواجه سفاح الجيزة باعترافاته أمام المحكمة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:

استمعت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، لمرافعة النيابة العامة في أولى جلسات محاكمة المتهم "قذافي.ف" المعروف إعلاميا بـ "سفاح الجيزة"، وذلك في اتهامه بقتل إحدى ضحاياه بالإسكندرية.

ووجهت النيابة إلى المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مستعرضة اعترافات المتهم أمامها حول كيفية ارتكاب جريمته وأقوال أقارب المجني عليها.

وعرضت النيابة أمام المحكمة جزءًا من اعترافات المتهم، قال فيها:"أنا جبت ياسمين للمخزن علشان اقتلها وأخلص من تهديدها ليا.. أنا كنت مخطط لده علشان ما تبلغش عني".

وعندما سألته النيابة ألم يكن لديك سبيل آخر لحل خلافك مع المجني عليه سوى القتل؟.. رد قائلًا: "أنا قتلت 3 مرات قبل كده.. وكان ده بالنسبة لي الحل الأمثل اللي اقدر احل بيه كل مشاكلي".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، وعضوية كل من المستشارين أيمن مصيلحي الصحن، وأحمد محمود عوض.

ووصل المتهم إلى قاعة المحكمة بمنطقة المنشية على كورنيش الإسكندرية، وجرى وضعه داخل قفص الاتهام، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة.

اقرأ أيضا:

اليوم.. جنايات الإسكندرية تنظر أولى جلسات محاكمة سفاح الجيزة

بالفيديو| لحظة تمثيل "سفاح الجيزة" واقعة قتل ودفن الضحية الرابعة بالإسكندرية

الصور الأولى لـ"سفاح الجيزة" داخل القفص بمحكمة جنايات الإسكندرية