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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

وجه المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لحرصه على التعاون الحقيقي مع مجلس النواب ولجانه النوعية.

وأكد الشريف أن هذه السياسة الجديدة ترسخ لدولة المؤسسات والوصول بمصر إلى الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية، في ظل الحرص الكبير من الرئيس السيسي على جعل هذه السياسة منهاج عمل لجميع مؤسسات الدولة.

وتابع زعيم الأغلبية، في بيان له اليوم السبت، بأن لقاءات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهيئات مكاتب اللجان النوعية، تُسهم في التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لمواجهة المشكلات داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والزراعية والصناعية وقطاعات الإسكان والبناء والتشييد ومشروعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والتنمية المحلية.. وغيرها.

ونوه الشريف بالقضايا المهمة التي طرحها الدكتور مصطفى مدبولي في الاجتماع الذي عقده بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، والمهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وتأكيده أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة في قطاع السيارات، مستعرضًا نبذة عن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ودور هذه المبادرة في توفير الوقود النظيف، وتشجيع الصناعة وتأكيده خلال الاجتماع أن الحكومة نجحت في تنفيذ تكليفات الرئيس بسد أعباء المتأخرات التصديرية في إطار الإجراءات التي تقوم بها لدعم هذا القطاع، وتطرقه إلى الجهود المبذولة في برنامج تشجيع الصناعة المحلية؛ لتوفير مستلزمات الصناعات المختلفة، التي يتم استيرادها من الخارج.

وأشاد الشريف بتكليف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من مسؤولي البنك المركزي والوزارات المعنية وانضمام رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المهندس معتز محمد محمود، إلى هذه اللجنة لطرح أفكار وتقديم الحلول المقترحة للمشكلات التي تواجه قطاع الصناعة؛ بهدف اتخاذ قرارات فورية بشأنها، وأيضًا تناول الدكتورة نيفين جامع تفاصيل التوجيهات الرئاسية بسداد الأعباء التصديرية المتأخرة؛ حيث تم سداد نحو 20 مليار جنيه، وتنويهها بأنه تم طرح 7 مجمعات صناعية للحجز، وقد تم حتى الآن تسليم نحو 500 وحدة بهذه المجمعات، وسيتم قريبًا طرح المجمعات الستة المتبقية، ضمن الـ13 مجمعًا التي تم إنشاؤها وتلقي أي طلبات من الراغبين في الحصول على وحدات صناعية بهذه المجمعات، وقالت: هناك الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ظل دعم الصناعات الاستراتيجية.