ذبحوه وأشعلوا النار في جسده.. العثور على جثة مشوهة في القليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

شهدت محافظة القليوبية جريمة قتل بشعة، أقدم خلالها مجهولين على ذبح شاب وطعنه، وإشعال النيران في جسده وإلقاء جثته بطريق يربط بين مدينة طوخ، وقرية أجهور الكبرى.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة شاب مذبوح من الرقبة وبه طعنات وآثار حرق في أنحاء الجسد.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة بها ذبح بالرقبة وطعنات في الجسد، وآثار حرق في أنحاء الجسد، وأن المجني عليه شاب يقارب الـ 17 عامًا.

حرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.