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ضبط ٧ أطنان بيض فاسد قبل توزيعه في سوق الخضار بالدمام

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بعد تنفيذ جولات ميدانية للمراقبين الصحيين بإدارة شؤون الأسواق

ضبط ٧ أطنان بيض فاسد قبل توزيعه في سوق الخضار بالدمام

تمكنت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الجمعة، من ضبط سبعة أطنان من البيض الفاسد معد للفرز والبيع، في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان: الجولات الميدانية المكثفة للمراقبين الصحيين التابعين للإدارة العامة لشؤون الأسواق بالأمانة، أسفرت عن ضبط وإتلاف ما يزيد على 108 آلاف بيضة فاسدة يقدر وزنها بنحو سبعة أطنان، كانت معدة للفرز والبيع بسوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

وأضاف: تمت مصادرة كامل الكمية واتخاذ الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، مبينًا أن الأمانة رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية وسلامة الأغذية، لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وأكد "الصفيان" أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها في كافة الأسواق والمجمعات التجارية ومنافذ البيع، على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأغذية، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين.

هذا وقد قامت الإدارة العامة لشؤون الأسواق بتنفيذ حملة مشتركة خلال إجازة نهاية الأسبوع وتحديدًا أمس الجمعة، مع إدارة الضبط الإداري بشرطة الدمام في سوق الحراج للأثاث الرجيع في مدينة الدمام، بهدف منع الافتراش بالطرقات والأرصفة وضبط الباعة الجائلين المخالفين، أسفرت عن رفع ٢٠ طنًا من المتروكات.

ولفت "الصفيان" إلى أن الحملة تأتي ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري والحفاظ على المظهر العام، والتي تأتي بالتزامن مع الجولات الرقابية الميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية في المنشآت والأسواق التجارية.

ودعا الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز 940 أو عبر جميع قنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.

ضبط ٧ أطنان بيض فاسد قبل توزيعه في سوق الخضار بالدمام

ضبط ٧ أطنان بيض فاسد قبل توزيعه في سوق الخضار بالدمام

ضبط ٧ أطنان بيض فاسد قبل توزيعه في سوق الخضار بالدمام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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