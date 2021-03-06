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أمن القاهرة يعيد طفلا ضل الطريق لأهليته بمصر الجديدة

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أمن القاهرة يعيد طفلا ضل الطريق لأهليته بمصر الجديدة أمن القاهرة يعيد طفلا ضل الطريق لأهليته بمصر الجديدة

مصراوي Masrawy

02:59 م السبت 06 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إعادة رسم البسمة على وجه أسره طفل ضل الطريق بمصر الجديدة وإعادة سالما إلى منزله.

تلقى قسم شرطة الجديدة بلاغا من أحد المواطنين بعثوره على طفل ضل الطريق بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبمناقشة الطفل قرر بأنه حال لهوه رفقة أصدقائه بمنطقة روكسي بالقرب من محل سكنه ضل الطريق ولم يتمكن من العودة، وعليه فقد تم اصطحابه إلى محيط منطقة سكنه حيث أمكن التوصل إلى محل إقامته وتم التواصل مع والدته التي أفادت بأنها كانت في طريقها للقسم للإبلاغ عن فقد طفلها.

ووجهت المواطنة الشكر لرجال الشرطة على سرعة التوصل لنجلها المفقود، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الإلتماسات والبلاغات ذات الطابع الإنساني.

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