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العثور على رضيعة بجوار قضبان السكك الحديدية في الدقهلية

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العثور على رضيعة بجوار قضبان السكك الحديدية في الدقهلية العثور على رضيعة بجوار قضبان السكك الحديدية في الدقهلية

مصراوي Masrawy

03:08 م السبت 06 مارس 2021

الدقهلية- رامي محمود:

عثر عدد من أهالي بندر ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، على رضيعة حديثة الولادة ملقاة بجوار شريط السكك الحديدية بالمدينة ويرتدي ملابسه.

وكان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر من السيد عبدالمنعم ٥٧ عامًا، موظف، بعثوره على طفلة "حديثة الولادة " ملقاة بجوار شريط السكة الحديد ببندر ميت غمر، وحالتها الصحية جيدة.

جرى إيداع الطفلة مستشفى ميت غمر العام "قسم الحضانة" لتقديم الرعاية اللازمة لها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۸۳۹ إداري قسم ميت غمر، وجاري العرض على النيابة.

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