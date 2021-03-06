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محافظ الفيوم ونائب وزير السياحة في جولة بمحمية وادي الريان

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محافظ الفيوم ونائب وزير السياحة في جولة بمحمية وادي الريان محافظ الفيوم ونائب وزير السياحة في جولة بمحمية وادي الريان

مصراوي Masrawy

02:54 م السبت 06 مارس 2021

الفيوم– حسين فتحى:

اصطحب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في جولة بمحمية وادى الريان التي تضم منطقة الشلالات بعد إعادة تطويرها فضلًا عن زيارة منطقة جبل المدورة ومركز الزوار.

وقال الأنصاري، إن المحافظة تتمتع بمزايا نسبية ومناطق سياحية فريدة من نوعها تؤهلها لأن تحتل مكانة متميزة على خريطة السياحة المصرية والعالمية، موجهًا الدعوة للمواطنين بزيارة المناطق السياحية والأثرية بالفيوم.

ولفت المحافظ، إلى أنه يجري التنسيق مع وزارتي البيئة والسياحة والآثار، لإلقاء الضوء على الكنوز الطبيعية التي تتمتع بها المحافظة لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وأكدت نائب وزير السياحة، أن محافظة الفيوم تتمتع بميزة نسبية كونها قريبة من القاهرة، مشيرة أن الوزارة تهدف إلى تغيير المفهوم السائد عن سياحة اليوم الواحد بمحافظة الفيوم، وزيادة المدة التي يقضيها السائح على أرض المحافظة، للاستمتاع بكافة المقومات السياحية والأثرية، والتعرف على المشغولات اليدوية والحرفية التراثية، التي تشتهر بها المحافظة.

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