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الصور الأولى لـ"سفاح الجيزة" داخل القفص بمحكمة جنايات الإسكندرية

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الصور الأولى لـ"سفاح الجيزة" داخل القفص بمحكمة جنايات الإسكندرية الصور الأولى لـ"سفاح الجيزة" داخل القفص بمحكمة جنايات الإسكندرية

مصراوي Masrawy

02:45 م السبت 06 مارس 2021

الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

بدأت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم "قذافي. ف" المعروف إعلاميًا بـ "سفاح الجيزة" في واقعة اتهامه بقتل إحدى ضحاياه بالإسكندرية.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، وعضوية كل من المستشارين أيمن مصيلحي الصحن، وأحمد محمود عوض.

ووصل المتهم إلى قاعة المحكمة بمنطقة المنشية على كورنيش الإسكندرية، وجرى وضعه داخل قفص الاتهام، وسط حراسة أمنية مشددة.

كانت نيابة المنتزه ثان أجرت تحقيقات في القضية رقم 2340 لسنة 2020 قسم شرطة ثان المنتزه، مع المتهم "قذافي .ف" 49 عامًا، والملقب بـ"سفاح الجيزة"، وذلك في واقعة اتهامه بقتل إحدى ضحاياه ودفن جثتها بمخزن بمنطقة العصافرة قبل 3 أعوام.

واصطحب فريق من نيابة المنتزه المتهم بقتل 4 ضحايا "صديقه و3 سيدات"، إلى مخزن بشارع وهران بمنطقة العصافرة وسط حراسة مشددة، لتمثيل الجريمة.

ومثل المتهم أمام النيابة العامة جريمته وكيفية ارتكابها بعد استدراج الضحية إلى المخزن المشار إليه، والتخلص منها لكثرة مطالبتها له برد مبلغ 45 ألف جنيه أخذها منها بحجة تأثيث مسكن الزوجة بعدما وعدها بالزواج.

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