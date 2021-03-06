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حاولا نزع ملابسه.. ضبط متهمين بالتنمر على معاق ذهنيًا في الشرقية

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حاولا نزع ملابسه.. ضبط متهمين بالتنمر على معاق ذهنيًا في الشرقية حاولا نزع ملابسه.. ضبط متهمين بالتنمر على معاق ذهنيًا في الشرقية

مصراوي Masrawy

02:25 م السبت 06 مارس 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، شابين؛ لاتهامهما بالتنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية "المشاعلة" التابعة لأبو كبير.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا بتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع لواقعة تنمر بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية "المشاعلة" بأبو كبير.

وأظهر الفيديو، شخصين اثنين يحاولان تجريد شاب معاق ذهنيًا، يُدعى "إبراهيم.ب"، من ملابسه.

وتبين أن الشابين اللذان ظهرا في الفيديو، أحدهما يُدعى "أحمد.م.ع"، والآخر معروف باسم "دبوس"، جرى ضبطهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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