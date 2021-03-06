بطاقة 18 ألف رأس ماشية.. وزير الزراعة يفتتح محجر الدلتا للإنتاج الحيواني- صور

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الإسكندرية- محمد عامر:

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مشروع محجر شركة الدلتا للإنتاج الحيواني بالكيلو 54 بطريق "الإسكندرية– القاهرة" الصحراوي.

ويقع محجر الدلتا الطبي المخصص لوضع الحيوانات المستوردة فيه مدة لا تقل عن 40 يومًا، للتأكد من خلوها من الأمراض على مساحة 40 فدانًا، وبطاقة استيعابية 18 ألف رأس ماشية، بعد حصوله على ترخيص من هيئة الخدمات البيطرية.

ويعد محجر الدلتا أحد المحاجر التي جرى تطويرها، وتحويلها إلى محجر نموذجي للاستثمار، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستغلال الأصول المهدرة وتعظيم مواردها.

وقال المحافظ إن المشروع يعد إضافة جديدة تحسب لمكتسبات قطاع الثروة الحيوانية في الإسكندرية، في ضوء التوجه الحكومي نحو دعم الاستثمار والإنتاج المحلي لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك بحضور كل من مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، واللواء فايز أباظة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني.