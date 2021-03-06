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رئيس يستقبل رئيس نادي الأسبق

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رئيس جامعة دمياط يستقبل رئيس نادي الزمالك الأسبق رئيس يستقبل رئيس نادي الأسبق

مصراوي Masrawy

02:17 م السبت 06 مارس 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

استقبل الدكتور السيد دعدور، رئيس ، اليوم السبت، الدكتور كمال درويش، رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، ورئيس نادي الأسبق، والدكتور حسين السمري، أمين لجنة القطاع وعضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، ولفيف من عمداء كليات التربية الرياضية بالجامعات المصرية من أعضاء لجنة تأهيلي دكتوراه التربية الرياضية، اليوم السبت.

ورحب رئيس الجامعة بالدكتور كمال درويش والحضور، وتفقد بصحبتهم الحرم الجامعي للتعريف بالإنشاءات والإمكانيات المتوفرة التي تخدم العملية التعليمية بشقيها النظري والعملي.

وتأتي زيارة اليوم لحضور امتحانات تأهيلي الدكتوراه بكلية التربية الرياضية، والتي تعقد لأول مرة بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

ووافق مجلس الجامعة في جلسته رقم 153 على فتح باب التقدم لتأهيلي الدكتوراه، للعام الجامعي 2020/2021 بقسمي التدريب الرياضي ومناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية.

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