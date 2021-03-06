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مديرة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية: الدورة العاشرة تحمل مفاجآت

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مديرة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية: الدورة العاشرة تحمل مفاجآت مديرة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية: الدورة العاشرة تحمل مفاجآت

مصراوي Masrawy

02:00 م السبت 06 مارس 2021

الأقصر- محمد محروس:

تستعد محافظة الأقصر، لإقامة فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، خلال الفترة من 25 وحتى 31 مارس الجاري.

وقالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، إن الدورة العاشرة تحمل الكثير من المفاجآت، وسيقام خلالها الكثير من الفعاليات احتفالًا بمرور 10 دورات.

وأضافت الحسيني، أن المهرجان تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين، وبرعاية البنك الأهلي وهيئة تنشيط السياحة.

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