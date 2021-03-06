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بالصور.. نائب وزير السياحة تزور متحف الحفريات بوادي الحيتان في الفيوم

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بالصور.. نائب وزير السياحة تزور متحف الحفريات بوادي الحيتان في الفيوم بالصور.. نائب وزير السياحة تزور متحف الحفريات بوادي الحيتان في الفيوم

مصراوي Masrawy

01:54 م السبت 06 مارس 2021

الفيوم– حسين فتحى:

تفقدت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم السبت، متحف الحفريات وتغير المناخ ومنطقة المتحف المفتوح بمحمية وادي الحيتان.

وجرى خلال الزيارة عرض فيلم تسجيلي عن محمية وادي الحيتان وما تحويه من حفريات وكنوز طبيعية يرجع عمرها لملايين السنين، والقيام بجولة داخل متحف الحفريات وتغير المناخ.

ويضم المتحف حفرية لحوت "الباسيلوسورس إيزيس" وهو أضخم حوت متحجر، فضلًا عن وجود مجموعة فريدة من حفريات الفقاريات ذات القيمة العلمية.

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إلى أن زيارتها لمحافظة الفيوم تأتي في إطار اهتمام وزارة السياحة بإلقاء الضوء على أبرز معالم السياحية والأثرية، وتشجيع المواطنين بكافة ربوع مصر المحروسة على زيارة تلك الأماكن للتعرف على تاريخ مصر الطبيعي.

وقال محافظ الفيوم، إن منطقة وادي الحيتان تمثل متحفًا جيولوجيًا مفتوحًا وفريدا من نوعه، وتعد محمية وادي الريان التي يقع ضمنها وادي الحيتان منطقة تراث طبيعي هامة للمعرفة الإنسانية لاحتوائها على مئات الحفريات لحيوانات بحرية منقرضة.

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