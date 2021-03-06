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بالصور.. نجاح أول عملية قلب مفتوح بالمجمع الطبي في الإسماعيلية

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بالصور.. نجاح أول عملية قلب مفتوح بالمجمع الطبي في الإسماعيلية بالصور.. نجاح أول عملية قلب مفتوح بالمجمع الطبي في الإسماعيلية

مصراوي Masrawy

01:49 م السبت 06 مارس 2021

كتب- طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بورسعيد، اليوم السبت، نجاح أول جراحة قلب مفتوح لتغيير 3 شرايين في عملية استغرقت 8 ساعات لمريض يبلغ من العمر 57 عامًا.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن العملية تعد من العمليات الدقيقة ذات المهارات الفائقة التي تجري لأول مرة بالمجمع الطبي في الإسماعيلية.

وأكدت الهيئة برئاسة الدكتور أحمد السبكي، أن المريض كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومستوى السكر لنسب عالية مع آلام متكررة بالصدر، وجرى حجزه وعمل الفحوصات الطبية اللازمة له، وتحضيره لإجراء جراحة قلب مفتوح لزرع 3 شراين بالقلب، وحالته مستقرة ويتلقى رعاية فائقة بعناية جراحات القلب.

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