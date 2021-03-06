تعليم بورسعيد: نسبة دخول طلاب "أولى ثانوي" على منصة الامتحانات 100%

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، أن 100% من طلاب الصف الأول الثانوي دخلوا على المنصة الإلكترونية للامتحانات في مادتي فلسفة ومنطق والفيزياء.

وأشارت في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام 5248 طالبًا، موزعين على 24 مدرسة حكومية، و 8 مدارس خاصة، وبلغ عدد الحضور في الفترة الأولى 5238 طالبًا بنسبة 99.81%، والحضور في الفترة الثانية 5238 طالبًا بنسبة 99.81%، وتغيب 10 طلاب في كل فترة.

وأكدت أنه لم تًسجل أي شكاوى تخص صعوبة أسئلة الامتحان، ولم يجري رصد أي حالات اشتباه بفيروس كورونا.