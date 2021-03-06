حملات تموينية مكبرة على المحال التجارية في أسوان

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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

نظمت مديرية أمن أسوان بالتعاون مع مديرية التموين، اليوم السبت، حملة في مجال ضبط القضايا التموينية، بإشراف اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان.

وأسفرت الحملة عن ضبط 27 قضية عبارة عن 5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و 4 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و 3 قضايا مخالفات مخابز بلدية، و11 قضية عدم حمل شهادة صحية، و3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضية تجميع الدقيق البلدي المدعم.