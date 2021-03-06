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حملات تموينية مكبرة على المحال التجارية في أسوان

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مصراوي Masrawy

01:45 م السبت 06 مارس 2021

أسوان– إيهاب عمران:

نظمت مديرية أمن أسوان بالتعاون مع مديرية ، اليوم السبت، حملة في مجال ضبط القضايا التموينية، بإشراف اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان.

وأسفرت الحملة عن ضبط 27 قضية عبارة عن 5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و 4 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و 3 قضايا مخالفات مخابز بلدية، و11 قضية عدم حمل شهادة صحية، و3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضية تجميع الدقيق البلدي المدعم.

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