إبادة 85 مزرعة بانجو وضبط بذور "قنب" مخدر بجنوب سيناء

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

أبادت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب سيناء 85 مزرعة للنباتات المخدرة، في حملة أمنية مكبرة بعدد من مدن المحافظة، بالتنسيق بين مديرية أمن جنوب سيناء وقطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام.

واستهدفت الحملة منطقة وادي مكتب التابعة لمدينة أبورديس، ووادي الشيخ عواد التابعة لمدينة سانت كاترين، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التي اتخذت من الوديان وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في مجال زراعة النباتات المخدرة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 474 كيلو جرام من المواد المخدرة بينها 465 كيلو جرام من مخدر البانجو، و9 كيلو جرام لبذور القنب المخدر، و85 مزرعة بمساحة 39 فدانًا تحوي زراعات للمواد المخدرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.