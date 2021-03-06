أخبار عاجلة

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 3.2 درجة شمال غرب مدينة أبوسمبل -
تنمروا عليه فى طفولته لأنه كفيف فغلبهم فى الدومينو والاستغماية واتعلم سواقة السيارات -
متعصبنيش يا سماح أحمد سيف تريند السوشيال ميديا.. ويوجه رسالة لمن تنمروا عليه وهنيدي ورمضان -
أصعب موقف ممكن يتعرض له مقرىء فى عزاء.. الشيخ ممدوح عامر خرج منه بذكاء ربانى -
الحكومة تعلن عن حوافز للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية -
أول مشاهد لاثار انفجار سيارة نقل محملة بالأنابيب فى أسيوط -
علامات عدم الرضا تظهر على العمرى فاروق خلال لقاء الأهلى و الإسماعيلى -
انفعال وانهيار قوي لاحد مسؤلي الاسماعيلي عقب الهزيمة من الاهلي -
مواجهة بين طفلة المعادى والمتحرش..النيابة تواجهه بـ 4 شهود والنائب العام يحيله للمحاكمة الجنائية -
الأهلي هرب من كمين إبراهيم نور الدين.. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إبادة 85 مزرعة بانجو وضبط بذور "قنب" مخدر بجنوب سيناء

Print
إبادة 85 مزرعة بانجو وضبط بذور "قنب" مخدر بجنوب سيناء إبادة 85 مزرعة بانجو وضبط بذور "قنب" مخدر بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

01:06 م السبت 06 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أبادت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بجنوب سيناء 85 مزرعة للنباتات المخدرة، في حملة أمنية مكبرة بعدد من مدن المحافظة، بالتنسيق بين مديرية أمن جنوب سيناء وقطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام.

واستهدفت الحملة منطقة وادي مكتب التابعة لمدينة أبورديس، ووادي الشيخ عواد التابعة لمدينة سانت كاترين، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التي اتخذت من الوديان وكرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في مجال زراعة النباتات المخدرة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 474 كيلو جرام من المواد المخدرة بينها 465 كيلو جرام من مخدر البانجو، و9 كيلو جرام لبذور القنب المخدر، و85 مزرعة بمساحة 39 فدانًا تحوي زراعات للمواد المخدرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

أذكى طفل فى مصر عنده 5 سنين وبيقرأ 66 رقم جنب بعض

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

مصر تطلب مهلة محددة لمفاوضات سد النهضة

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | ​حلقة خاصة عن مستجدات القبض على متحرش المعادي وحديث مع طبيب نفسي عن التحرش بالأطفال (كاملة)

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

من مصر | عمال النظافة يواجهون تراكمات القمامة ويتحدون المخاطر في ظل تحديات صعبة

شبكة عيون الإخبارية