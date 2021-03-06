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غدًا.. وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لفرع جامعة السويس بجنوب سيناء

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غدًا.. وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لفرع جامعة السويس بجنوب سيناء غدًا.. وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لفرع جامعة السويس بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

01:04 م السبت 06 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يزور غدًا الأحد محافظة جنوب سيناء، لوضع حجر الأساس لفرع جامعة السويس بمدينة أبورديس.

وأوضح المحافظ، أن وزير التعليم العالي يضع غدًا حجر الأساس للبدء في إنشاء فرع جامعة السويس بمدينة أبورديس، والذي جرى تخصيص 50 ألف متر مربع لإنشائها بحي السلام، لتكون نواة لإقامة جامعة حكومية على أرض المحافظة، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأشار المحافظ إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، يواصل جولته بمدينة الطور لتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمقر جامعة الملك سلمان، وأعمال التنفيذ بالمنطقة اللوجستية، والمستشفى الجامعي التابعة لجامعة الملك سلمان، لتدريب طلاب كلية الطب، وخدمة أهالي طور سيناء جنوب سيناء.

وأضاف أن المستشفى الجامعي جاري إنشاؤه على مساحة 28 ألف متر مربع بتكلفة 750 مليون جنيه، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعلى أحدث النظم التكنولوجية، لتصبح صرحًا طبيًا يضم جميع التخصصات الطبية، وأكبر مستشفى في محافظة جنوب سيناء بعد مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأوضح أن الهيكل التنظيمي للمستشفى يضم 100 سرير داخلي، و 15 ماكينة غسيل كلوي، و5 غرف عمليات، ووحدة حروق كاملة، و10 حضانات، بالإضافة إلى قسم أشعة يضم جهاز أشعة مقطعية، وجهاز أشعة رنين مغناطيسي، وبنك دم.

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