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مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 في حادثي سير بالمنيا

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 في حادثي سير بالمنيا مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 في حادثي سير بالمنيا

مصراوي Masrawy

12:54 م السبت 06 مارس 2021

المنيا- محمد النادي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأُصيب آخرين، اليوم السبت، في حادثي سير، بمدينتي أبوقرقاص وسمالوط بمحافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بانقلاب سيارة، على طريق قرية بني حسن، ووقوع ضحايا ومصابين.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن انقلاب السيارة "7216 ط و ق"، ملاكي، وأسفر الحادث عن مصرع كًل من "مسعد.م.م"، 42 عامًا، عامل، و"عماد.س.ع"، 56 عامًا، عامل.

وفي سمالوط، انقلبت سيارة رقم "3452 ن م د"، وأسفر الحادث عن مصرع "مينا. إ. ت" 27 عامًا، سائق، وإصابة شقيقيه "كيرلس" 38 عامًا، و"ميخائيل" 34 عامًا.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات العامة، وإزالة آثار الحادثين، وتسيير حركة المرور، وتحررت المحاضر اللازمة.

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