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تطعيم 10 أشخاص بلقاح كورونا في العريش بشمال سيناء

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تطعيم 10 أشخاص بلقاح كورونا في العريش بشمال سيناء تطعيم 10 أشخاص بلقاح كورونا في العريش بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

12:49 م السبت 06 مارس 2021

شمال سيناء- أشرف سويلم:

تلقى 10 أشخاص من المستهدفين بالتطعيم ضد اللقاح بمستشفى العريش العام، في شمال سيناء، وذلك عقب وصول 200 جرعة إلى المحافظة أمس الجمعة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن الفئات المستهدفة والمسجلة بياناتهم على موقع وزارة الصحة بدأوا في التوافد منذ أمس على مركز التطعيم بمستشفى العريش العام.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن أكثر من 10 أشخاص جرى تطعيمهم حتى ظهر اليوم السبت من إجمالي 77 مواطنًا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة.

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