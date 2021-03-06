أمن بني سويف يتوصل لهوية عدد من ضحايا حادث طريق الكريمات

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف في كشف هوية ضحايا حادث الصحراوي الشرقي، الذي أسفر عن مصرع 20 شخصًا، بينهم 10 من أسرة واحدة.

كانت المستشفى التخصصي قد استقبلت جثتين لكل من جيهان محروس عبدالفضيل 30 عامًا، ومحمد صفوت خلف محمد عامان، وجرى إيداعهما مشرحة المستشفى.

كما جرى استقبال عبدالمبدئ محروس عبدالرحيم 22 عامًا، مصاب بكسر أسفل العضد الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس، وأحمد محمد عويس 26 عامًا، و بسملة صفوت خلف محمد 8 أعوام، وشقيقها آدم صفوت 13 عامًا، وإسلام أحمد عبدالجليل 20 عامًا، وجميعهم مصابين باشتباه نزيف بالصدر والبطن، وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة بإشراف الدكتور صلاح جودة مدير المستشفى.

وباشرت النيابة العامة ببني سويف بإشراف المستشار طارق جلال المحامي العام التحقيقات، وصرحت بدفن الجثث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت المعاينة وأقوال المصابين أن سبب الحادث يعود إلى انفجار الإطار الأمامي لسيارة نقل فاختلت عجلة القيادة في يد السائق وانقلبت في نهر الطريق، في الوقت تصادف مرور سيارة ميكروباص تقل الضحايا قادمة من أسيوط إلى القاهرة فاصطدمت بها.